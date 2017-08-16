تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو وصورا لحظة اجتياح لمخيم “الهول” للاجئين السوريين بمنطقة .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد جاءت العاصفة على الخيام واقتلعت الكثير منها وسطت صريخ والأطفال وتكبيرات الرجال.

وأظهر الفيديو هروب النساء والاطفال من الخيام التي كانوا يقطنون فيها، وسط حالة من الرعب والخوف المضاعف الذي غشيهم على الرغم مما هم فيه.

كما أظهرت صور أخرى تداولها ناشطون، بأن العاصفة الهوائية استطاعت أن تعصف بأحد الاطفال الذين كانوا بداخل الخيام وتلقي به إلى السماء قبل أن يهوي إلى الأرض، دون معرفة مصيره حتى الآن.