تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو وصورا لحظة اجتياح عاصفة هوائية لمخيم “الهول” للاجئين السوريين بمنطقة الحسكة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد جاءت العاصفة على الخيام واقتلعت الكثير منها وسطت صريخ النساء والأطفال وتكبيرات الرجال.

عاصفة هوائية ضربت مخيم الهول للنازحين السوريين في مدينة الحسكة

اقتلعت خيامهم وكل شيئ.. pic.twitter.com/3X6A4TuEyq — موسى العمر (@MousaAlomar) August 16, 2017

وأظهر الفيديو هروب النساء والاطفال من الخيام التي كانوا يقطنون فيها، وسط حالة من الرعب والخوف المضاعف الذي غشيهم على الرغم مما هم فيه.

كما أظهرت صور أخرى تداولها ناشطون، بأن العاصفة الهوائية استطاعت أن تعصف بأحد الاطفال الذين كانوا بداخل الخيام وتلقي به إلى السماء قبل أن يهوي إلى الأرض، دون معرفة مصيره حتى الآن.