شيعت جماهير غفيرة من الكويتيين، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، إلى مثواه الأخير، بعد وصول جثمانه إلى البلاد قادماً من لندن.

وشاركت فعاليات رسمية وشعبية واسعة في التشييع كان منها شخصيات سياسية وفنية ورياضية وإعلامية، حيث تعالت صيحات وابتهالات المشيعين بالدعاء للفنان الراحل.

وتخللت مراسم الجنازة والدفن العديد من حالات الإغماء والإعياء نتيجة التأثر بوفاة الفنان الراحل. بينما كان الحضور النسائي خلال الجنازة لافتاً.

وتوفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الجمعة الماضية بعد صراعه مع المرض في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الفنان الراحل 78 عاما قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في لندن وتدهورت حالته الصحية عقب العملية إذ تعرض لجلطة في القلب والقدم دخل على إثرها العناية المركزة.