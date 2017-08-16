تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا يفضح سياسات يوسف العتيبة أداة شيطان الإمارات محمد ابن زايد في واشنطن وعلاقته مع إسرائيل أيضا.

وأكد التقرير أن “العتيبة” سفير الإمارات بواشنطن عمل على شراء ذمم الأمريكيين والولايات المتحدة لدعم عيال زايد، كما عمل مع محمد دحلان في الساحة الأمريكية لوأد الربيع العربي.

ويعمل “العتيبة” على إبراز حضور بلاده في الأروقة الأمريكية، كما تورط في فضيحة تبييض أموال وسرقة صندوق سيادي ماليزي.

وقال عنه السفير الأمريكي السابق بمصر قرانك ويزتر “العتيبة حاول دفع واشنطن للوقوف بجانب حسني مبارك ضد ثورة يناير” وفقا لما نقله التقرير.