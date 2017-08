نالت تغريدة للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، المرتبة الأولى لأكثر تغريدة حصدت إعجابات في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فنالت خلال 3 أيام حوالي 3 مليون إعجاب.

وكتب أوباما في تغريدته، علق فيها على أحداث شارلوتسفيل: “لا أحد يولد كارها لشخص آخر بسبب لونه أو عرقه أو ديانته”، وأرفق تغريدته بصورة له وهو يبتسم لأطفال من أعراق مختلفة.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) ١٣ أغسطس، ٢٠١٧