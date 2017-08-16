نالت تغريدة للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، المرتبة الأولى لأكثر تغريدة حصدت إعجابات في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فنالت خلال 3 أيام حوالي 3 مليون إعجاب.

وكتب أوباما في تغريدته، علق فيها على أحداث شارلوتسفيل: “لا أحد يولد كارها لشخص آخر بسبب لونه أو عرقه أو ديانته”، وأرفق تغريدته بصورة له وهو يبتسم لأطفال من أعراق مختلفة.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) ١٣ أغسطس، ٢٠١٧

الجدير بالذكر، أن مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا تشهد منذ السبت الماضي، اشتباكات بين الشرطة وأنصار اليمين المتطرف ونشطاء مناهضة العنصرية، وذلك على خلفية قرار بإزالة تمثال لجنرال أمريكي كان يؤيد العبودية، وتطور الوضع هناك إلى مقتل إمرأة وإصابة نحو 20 آخرين عندما دهس رجل بسيارة مجموعة تحتج على مسيرة لأنصار اليمين.