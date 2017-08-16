أكد الداعية الإسلامي ورئيس اتحاد علماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، على أنه لا ينتسب لأي جماعة أو حزب، مؤكدا على أنه لا ينتسب إلا للإسلام.

جاء ذلك خلال إعادته نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”، معقا على الفيديو بالقول: “أنا لا أنتسب لأحد إلا للإسلام وحده.. إلى القرآن والسنة وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين)”

أنا لا أنتسب لأحد إلا للإسلام وحده.. إلى القرآن والسنة وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين". pic.twitter.com/tSrHf6U11s — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) August 15, 2017

وبحسب ما ورد في الفيديو قال “القرضاوي”: “انا اعتقد أنني لا انتسب لأحد، أنا انتسب للإسلام فقط إلى القرآن والسنة وإلى رسول الله محمد صل الله عليه وسلم، هذا التصنيف.. الناس تصنف كما تشاء”.

وقال في تدوينة أخرى: ” جاء في الحديث: “واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب”.

جاء في الحديث: "واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب". — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) August 16, 2017

يشار إلى أن البعض يعتبر يوسف القرضاوي بمثابة الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما جعل دول الحصار تضعه على رأس قائمتها للشخصيات الإرهابية التي طالبت قطر بتسليمه لها.