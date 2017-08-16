قال الكاتب القطري المعروف أحمد السليطي، تعليقا على إصدار المملكة بيانا رسميا نفت فيه طلبها من بغداد التدخل لأجل وساطة مع إيران، إن السعودية عندما تنفي فاعلم أن الخبر أكيد.. حسب قوله.

ونفت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الرياض طلبت الوساطة مع إيران.

وعلق “السليطي” على الأخبار المتداولة في تغريدة بثها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) قائلا:”عندما تنفي السعودية .. فإعلم أن الخبر أكيد”

عندما تنفي السعودية .. فإعلم أن الخبر أكيد — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 16, 2017

ونشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، نقلت فيها تصريحاً عن مصدر مسؤول لم تذكر هويته، يُفيد بأن “المملكة لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران، وما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.”

يُذكر أن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، كان قد أدلى بتصريحات خلال زيارته لإيران، الأحد الماضي، قال فيها إن السعودية تقدمت بطلب إلى العراق “للتدخل بهدف التوسط بين طهران والرياض،” حسبما نقلت شبكة الإعلام العراقي الرسمية.