أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أمراً بالقبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي، لمسئوليته المدَّعى بها عن ارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة حرب وذلك في سياق النزاع المسلح غير الدولي الدائر في ليبيا.

وبحسب “الأهرام” ذكرت المحكمة على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه يُدَّعى بأن “الورفلي” ارتكب بنفسه وأمر بارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة حرب في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من يونيو 2016 أو ما قبله و17 يوليو أو ما يقاربه وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها، في ليبيا.

يُذكَر أن مجلس الأمن الدولي أحال القضية إلى المدَّعي العام في المحكمة بموجب قراره رقم 1970 الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير 2011 ، وأعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق في القضية بتاريخ 3 مارس .2011

ويعد الورفلي 46 عاما أحد أبرز القادة العسكريين في قوات الجنرال خليفة حفتر وهو يشرف على القوات الخاصة في مدينة بنغازي.

واستقال من منصبه العسكري منذ شهرين بعد اتهامه بالهجوم على مركز شرطة وقتل شرطي لكن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة لم يقبل استقالته واستمر في منصبه حتى الآن.