استنكر الدكتور عباس شومان، وكيل شيخ الأزهر الشريف، تأييد دار الإفتاء التونسية لدعوة الرئيس التونسي قائد السبسي للعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مؤكدا بان هذه الدعوة تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.

كما أكد بأن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وتابع أنه لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوها فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

من جانبهم ، أطلق ناشطون تونسيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” يا_الازهر_خليك_في_العسكر ، تصدر قائمة الهاشتاجات المتداولة في تونس، رفضوا فيه تدخل الأزهر في شؤونهم الداخلية، متهمين إياه بالعمل على تخريب تونس كما خرب مصر، مستنكرين سكوته على تنازل “السيسي” عن جزيرتي تيران وصنافير وكذلك على القمع الذي يمارسه النظام ضد المعارضين، في حين اعتبر البعض أن مثل هذه الدعوات مخالفة لصريح الدين.

إختفاء قسري، قتل، تعذيب في السجون، سرقة أموال الشعب، فقر وتغوّل رأسمالي.. والأزهر يتكلم عالتوريث.. #سخرية_القدر #يا_الازهر_خليك_في_العسكر — Hamdi Bel Abria (@bel_abria) August 15, 2017

#يا_الازهر_خليك_في_العسكر الرجاء من التونسيين العزيزين على قلبي أن يتقوا الله فالله ورسوله أحق بالاتباع فزواج المسلمة من كافر( حرام ) — رمزي الوابلي (@ralwable1) August 15, 2017

الأزهر⁩ يفتي بعدم شرعية المساواة في الإرث في ⁧تونس⁩ وهوالذي أفتى بشرعية قتل متظاهرين عزل في شوارع ⁧مصر ⁩ ⁧#يا_الازهر_خليك_في_العسكر #تونس⁩ — Aya Chebbi (@aya_chebbi) August 15, 2017

أى تعديل بشرع الله بعدما نزل على سيدنا محمد بمخالفة النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ردة عن دين الله وزندقة وفجور #يا_الازهر_خليك_في_العسكر — El Asyaf (@ElAsyaf12) August 15, 2017

اظن ان في مصر قضايا تستحق النظر فيها من قبل الازهر احق من التدخل في شؤون تونس #يا_الازهر_خليك_في_العسكر — Salwa 🌺 تونسية (@Salwa_Abbes) August 15, 2017

#يا_الازهر_خليك_في_العسكر

الأزهر لم يعترض علي وضع مصر و شعبها تحت حكم عسكري دكتاتوري و تركيعهم بقوة السلاح و… https://t.co/HwU9nVuDw7 — Massir Destin (@MassirDestin) August 15, 2017

حين يكون الحكم الشرعي واضحاً بصريح القرآن والسن فلا نحتاج لمشايخ الأزهر ولا تونس كي نتبين حكم الله ! #يا_الازهر_خليك_في_العسكر — شركس #الموصل #الأقصى (@sharkas_rma) August 15, 2017

الأزهر خلى مذبحة رابعة واعتقال كل المعارضين للسيسي وبيع الجزيرتين للسعودية …و جاي يفتي في قوانين تونس !!

#يا_الازهر_خليك_في_العسكر — Hela Bakhri🇹🇳 (@bakhri_hela) August 15, 2017

الأزهر خلى مذبحة رابعة واعتقال كل المعارضين للسيسي وبيع الجزيرتين للسعودية …و جاي يفتي في قوانين تونس !!

#يا_الازهر_خليك_في_العسكر — Chaima Ben Abdallah (@chaima8697) August 15, 2017

تبيحون قتل الابرياء

لكن حقوق المراة تحرمونها #يا_الازهر_خليك_في_العسكر — Lina (@Lenounette) August 15, 2017

وكان ديوان الإفتاء بتونس، قد أكد أن مقترحات “السبسى” تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.

وشدد ديوان الإفتاء في بيان له، على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التى تعتز بمكانتها وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة، معتبرا رئيس الجمهورية أستاذا بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه فى كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل، بحسب نص البيان.