أكد رئيس الوزراء الجزائري المقال عبد المجيد تبون الذي أنهيت مهامه، الثلاثاء، أنه سيبقى وفيا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقال “تبون” في تصريحات لموقع “كل شىء في الجزائر، عقب تنحيته إن ولاءه لرئيس الجمهورية لا يزال مستمرا، في حين رفض الإدلاء بتصريحات أخرى حول القضية.

وفي نفس السياق، هنأ رجل الأعمال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “الافسيو” أحمد أويحيى بعد تعيينه وزيرا أولا خلفا لعبد المجيد تبون الذي تم إنهاء مهامه.

وجاء في برقية التهنئة أن علي حداد يتقدم باسمه الخاص وباسم كامل أعضاء المنتدى بأحر التهاني.

وقال حداد أن المنتدى “يجدد موقفه الثابت والمبدئي، بالعمل مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى وكافة مؤسسات الجمهورية ذات الصلة بالاقتصاد الوطني في إطار الحوار والتشاور الدائم لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من أجل جزائر قوية وتنمية مستدامة تحفظ مستقبل وطننا ومستقبل الاجيال القادمة”.

كما تمنى المنتدى “التوفيق والسداد” للوزير الأول أحمد أويحيى في أداء مهامه.

ويعتبر علي حداد من أوائل المهنيين لأحمد أويحيى، ومعروف أن خلافا حادا نشب بين حداد الذي يترأس منتدى رؤساء المؤسسات والوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بعد طرد حداد من حضور نشاط رسمي لتبون، تبعته قرارات فهمت على أنها تمس مباشرة بمجمع حداد.

وتطورت الأمور بشكل متسارع، في حين جاء تأييد من رئاسة الجمهورية لحداد بما جسدته الصور التي تم التقاطها لعلي حداد والسعيد بوتفليقة في مقبرة العالية أثناء تشييع جنازة رضا مالك، والتي انتهت بتنحية “تبون” بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه.