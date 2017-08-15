كشفت تقارير صحفية سعودية أن حارس مرمى نادي الهلال السعودي، الدولي العُماني علي الحبسي قد طلب من وكيل أعماله البحث عن طريقة لفسخ تعاقده مع الهلال.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضي” فإن استبعاد الحارس من قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا أشعل نار الغضب لدى الحارس الدولي.

ويأتي هذا التقرير على الرغم من تأكيد الحبسي أنه حارس محترف ويتقبل قرار المدرب أيًّا كان وأن أمر استبعاده آسيويًا لا يزعجه.

وكانت جماهير الهلال قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا بسبب قرار مدرب الفريق رامون دياز مشددين على أنه يلزم العناد مع الحارس المخضرم.

صحيفة إنجليزية تُنصف على الحبسي بعد استبعاده من قائمة الهلال الآسيوية

وشهدت قائمة أفضل حراس المرمى في منافسات الدوري الإنجليزي خلال الربع قرن الماضي تواجد الحارس الدولي العُماني علي الحبسي المنضم حديثا إلى نادي الهلال السعودي.

وجاء تصنيف صحيفة ” min 90 ” البريطانية حول أفضل 10 حراس مرمى في الدوري الانجليزي من ناحية التصديات الخطيرة والصعبة أمام المرمى .

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى ان الحبسي صاحب الــ35 عاماً قد لعب 111 مباراة في الدوري الإنجليزي واستطاع أن يقدم مستوى رائع وإنجاز كبير على مستوى التصديات الخطيرة وإنقاذ المرمى بصعوبة ليكون الرقم واحد مع فريق ويجان.