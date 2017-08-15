احتفى الأكاديمي الإماراتي المعروف عبدالخالق عبدالله، المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بمقال نشرته صحيفة “الخليج” الإماراتية تسيء فيه لعزمي بشارة، المفكر الفلسطيني ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة.

 

ونشر الأكاديمي الإماراتي المقال المشار له في تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) معلقا عليه بالقول:”افتتاحية جريدة اليوم تصف برجل المؤامرات في نظام أخرق”

 

وشن المغردون هجوما عنيفا على صبي ابن زايد صاحب التصريحات المثيرة للجدل دائما، والتي تخرج بتوجيهات مباشرة من سيده القابع في أبو ظبي.

 

وقال “Khalid Al_thani” ساخرا من الأكاديمي الإماراتي:”هذا صفات على ما أعتقد الذي يدير أمارة أبوظبي .. هكذا تقول الجرايد القطرية”

 

وكذلك علق حساب “qatari”:”ذا نطام اخرق ٤ دول واكبر دولتين حجم ماقدرت عليه😂 انطمتكم شنو عيل ! انت تعرف يابروف تبطون توصلون مواصيل تميم”

 

بينما ذكر “Khalil AL-Ansari”:”اعلامكم يشتم و يسب حلو على قلبك ، بس لما الجزيرة تنشر غسيلكم القذر في تقرير مدته عشر دقايق تتباكى و تقول عيب !”

 

وغرد حساب “الكويت”:”الم تذكر الجريدة اي خبر عن محمد دحلان والنظام الذي يمثلة؟؟؟؟؟؟؟”

 

الناشط “خالد القطري” دون:”برنامج مدته دقيقتين في ألجزيره خلاكم ما تنامون اسبوع تصيحون دم… أبشر بالقادم حقائق وإثباتات مب حشو كلام مثل جرايدكم”

 

وأضافت “ليلي يوسف”:”الحين عزمي بشارة صار رجل المؤامرات  دحلان رجل السلام والأمان 🤔 الحمد لله والشكر فعلا الإمارات الخوف”