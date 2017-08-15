احتفى الأكاديمي الإماراتي المعروف عبدالخالق عبدالله، المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بمقال نشرته صحيفة “الخليج” الإماراتية تسيء فيه لعزمي بشارة، المفكر الفلسطيني ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة.

ونشر الأكاديمي الإماراتي المقال المشار له في تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) معلقا عليه بالقول:”افتتاحية جريدة الخليج الإماراتية اليوم تصف عزمي بشارة برجل المؤامرات في نظام أخرق”

وشن المغردون هجوما عنيفا على صبي ابن زايد صاحب التصريحات المثيرة للجدل دائما، والتي تخرج بتوجيهات مباشرة من سيده القابع في أبو ظبي.

وقال “Khalid Al_thani” ساخرا من الأكاديمي الإماراتي:”هذا صفات محمد دحلان على ما أعتقد الذي يدير أمارة أبوظبي .. هكذا تقول الجرايد القطرية”

هذا صفات محمد دحلان على ماأعتقد الذي يدير أمارة أبوظبي .. هكذا تقول الجرايد القطرية — Khalid Al_thani (@80K80) August 15, 2017

وكذلك علق حساب “qatari”:”ذا نطام قطر اخرق ٤ دول واكبر دولتين حجم ماقدرت عليه😂 انطمتكم شنو عيل ! انت تعرف يابروف تبطون توصلون مواصيل تميم”

اذا نطام قطر اخرق ٤ دول واكبر دولتين حجم ماقدرت عليه😂 انطمتكم شنو عيل ! انت تعرف يابروف تبطون توصلون مواصيل تميم — qatari (@qtri911) August 15, 2017

بينما ذكر “Khalil AL-Ansari”:”اعلامكم يشتم و يسب حلو على قلبك ، بس لما الجزيرة تنشر غسيلكم القذر في تقرير مدته عشر دقايق تتباكى و تقول عيب !”

اعلامكم يشتم و يسب حلو على قلبك ، بس لما الجزيرة تنشر غسيلكم القذر في تقرير مدته عشر دقايق تتباكى و تقول عيب ! — Khalil AL-Ansari🇶🇦 (@qatar966) August 15, 2017

وغرد حساب “الكويت”:”الم تذكر الجريدة اي خبر عن محمد دحلان والنظام الذي يمثلة؟؟؟؟؟؟؟”

الم تذكر الجريدة اي خبر عن محمد دحلان والنظام الذي يمثلة؟؟؟؟؟؟؟ — الكويت (@ahmadkwt_) August 15, 2017

الناشط “خالد القطري” دون:”برنامج مدته دقيقتين في ألجزيره خلاكم ما تنامون اسبوع تصيحون دم… أبشر بالقادم حقائق وإثباتات مب حشو كلام مثل جرايدكم”

برنامج مدته دقيقتين في ألجزيره خلاكم ما تنامون اسبوع تصيحون دم… أبشر بالقادم حقائق وإثباتات مب حشو كلام مثل جرايدكم — خالد القطري (@qatarson2020) August 15, 2017

وأضافت “ليلي يوسف”:”الحين عزمي بشارة صار رجل المؤامرات دحلان رجل السلام والأمان 🤔 الحمد لله والشكر فعلا الإمارات الخوف”