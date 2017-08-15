قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنّ الزعيم “كيم جونغ أون”، جمّد حتى إشعار آخر، تنفيذ خطة إطلاق الصواريخ باتجاه جزيرة غوام الأميركية بالمحيط الهادي.

واطّلَعَ “كيم” الإثنين أثناء تفقده مقر قيادة القوة الإستراتيجية المسؤولة عن الوحدات الصاروخية- على خطة إطلاق صواريخ متوسطة المدى نحو المياه القريبة من جزيرة غوام التي تضم ستة آلاف عسكري أميركي موزعين على قواعد عسكرية.

ونقلت الوكالة عن “كيم” أنه سيراقب لفترة ما وصفه بالسلوك الجنوني والأحمق للأميركيين، محذرا من أنه سيأمر بتنفيذ الخطة ردا على ما وصفه بأي عمل متهور جديد من قبل واشنطن.

وكان يفترض أن تنفذ الخطة منتصف الشهر الحالي بواسطة صواريخ من طراز “هواسونغ 12”.

وبثت صورا تظهر كيم جونغ إيل وهو يمسك بعصا ويشير إلى خريطة تظهر مسارا جويا للصواريخ التي كان يفترض أن يتم إطلاقها هذه الأيام من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية وتحلق فوق اليابان باتجاه جزيرة غوام. في وقت بدا قرار تجميد خطة إطلاق الصواريخ بادرة على خفض محتمل لحدة الأزمة الكورية.

وفي جزيرة غوام، قال مراسل قناة الجزيرة إن الإعلان الكوري الشمالي كانت بمثابة خبر سار في الجزيرة التي شهدت توترا وترقبا لهجوم صاروخي محتمل.

وأضاف أن السكان تلقوا الأسبوع الماضي رسائل ومنشورات تشرح كيفية التعامل مع صاروخ نووي، مشيرا إلى أن إنذارا خاطئا صدر الليلة الماضية في إحدى مناطق الجزيرة -التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 160 الفا- مما أثار حالة من الهلع.

وتعددت الدعوات لتهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعدما ساد قلق من مواجهة عسكرية بين واشنطن وبيونغ يانغ.