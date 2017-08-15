كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق إيهود باراك ضمن برنامج ترفيهي أنه يدأب على حمل مسدس في حقيبة يد من نوع ” كلاتش” عندما يسير في شوارع تل أبيب من أجل حمايته ذاته بعد تخفيف الحراسة عنه.

وقال “باراك” خلال استضافته في برنامج ترفيهي ساخر “ظهر الشعب” مفسرا الصورة التي نشرت في الإعلام وظهر فيها وهو يحمل حقيبة يد صغيرة لا تفارقه بالقول إنه يحمل مسدسه الشخصي بعدما تم رفع الحراسة عنه نتيجة تقليصات وتحويل بعض حراس المخابرات العامة “الشاباك” لنجل رئيس الحكومة يائير بنيامين نتنياهو لأنه يقيم في شقة خاصة به وتقيم بجواره بعض النساء الإسرائيليات اليساريات الراديكاليات.

وتابع: “بحوزتي مسدس خاص سيبقي أربع ثوان فقط لمن يضطرني للإسراع لاستخدامه.

وكان إيهود باراك قد شارك في البرنامج الذي تم تكريسه لتناول فضائح “نتنياهو” بشكل ساخر ولاذع وضمن النكات والانتقادات اللاذعة التي وردت على لسان باراك قوله الموجه ضد أنانية نتنياهو: داخل غرفة التحقيقات مع نتنياهو هناك مرآة وفيما ينظر له المحققون فإن نتنياهو لا ينظر إلا للمرآة ولا يرى إلا نفسه، وفق ما نقلته “القدس العربي”.

وكان التراشق قد تجدد بين باراك وبين نتنياهو بعدما وجه الأول انتقادات حادة للثاني ولفضائحه ولسياساته المتهربة من تسوية الصراع مع الفلسطينيين واعتماده استراتيجية ترهيب الإسرائيليين من أعداء الخارج كإيران وأعداء الداخل كفلسطينيي الداخل.