اعتبر الكاتب الصحفي المصري، ورئيس تحرير مجلة “العصر”، أن إقالة رئيس الوزراء الجزائري بعد ثلاثة أشهر من توليه المسؤولية، يثبت أن هو من يتحكم في البلاد بواسطة “المال المنهوب”، مستنكرا أن يكون هذا حال “جزائر الثوار التي طردت الاستعمار الفرنسي بثورة عظيمة”، على حد وصفه.

 

وقال “حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شقيق الرئيس المقعد بوتفليقة أثبت مرة أخرى أنه هو الدولة الجزائرية، أزاح اليوم رئيس الوزراء “المشاغب” الذي تحرش بسلطة المال والأعمال”.

واعتبر في تغريدة أخرى أن ” مافيا المال برعاية شقيق الرئيس هي الحاكم الفعلي في ، ومن يعترض طريقها، أيا كان، تزيحه وترميه بعيدا”.

وزعم “حسن” بأن ” شقيق الرئيس أخضع العسكر والمخابرات والساسة والسلطة والمؤسسات و…يحكم الجزائر من وراء كرسي أخيه المقعد..والكل ساكت”.

وتساءل “حسن” مستنكرا الحالة التي وصلت لها الجزائر قائلا:” أهذه هي جزائر الثوار الأحرار التي طردت أبشع استيطان فرنسي بثورة عظيمة ليأتي شخص يحتمي بعباءة أخيه الرئيس فيخضع البلد كله بالمال المنهوب؟؟”.

وتابع تساؤلاته قائلا: ” أهذه هي جزائر المقاومات الشعبية والثورة التحريرية، لم تركع للمستعمر الفرنسي ولا لجنرالاته ولا لجلاديه، ليخضعها شقيق الرئيس وعصابته المالية؟؟”.

واختتم “حسن” تدويناته معتبرا ان ” فوضى الحكم والقرارات والسلطة في الجزائر…جريمة “العهدة الرابعة” لرئيس مريض مُقعد كانت وبالا على البلد”.

وكان الرئيس الجزائري ، قد عين الثلاثاء، مدير ديوانه، ، وزيرا أولا خلفا لــ” عبد المجيد تبون” بعد استمرار الأخير في منصبه لـ 79 يوما فقط وسط تسريبات إعلامية شهدتها الأيام الماضية, ربطت “السجال” الحاصل بشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة الرجل الأقوى في بلد المليون شهيد.