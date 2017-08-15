اندلع حريق مساء الثلاثاء في المنطقة التاريخية وسط محافظة جدة السعودية، ما أدى الى تضرر 6 مبانٍ تاريخية إنهارَ 3 منها بشكلٍ كليّ وتمّ إخلاء حوالي 60 شخصاً من المباني المجاورة.بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية

ونجحت فرق الإطفاء في إخماد الحريق الذي نشب في واجهة 6 بنايات تأثرت نتيجة الحريق وكانت جميعها مأهولة بالسكان وتقع ضمن نطاق المنطقة التاريخية.

عاجل | معلومات أولية..#حريق_المنطقة_التاريخية في 3 مبان ويعمل الدفاع المدني على إخلاء المنطقة المحيطة بالحريق لسلامة السكان. #الإخبارية pic.twitter.com/yKNxtgfDQp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن حريقاً اندلع في بناية مشيدة بالطوب المبني من الحجر المنقبي والطين البحري مسقوفةً بالخشب ومكومةً من 4 أدوار، حيث امتدت ألسنة اللهب الى مبنيين من ضمن المباني التاريخية عن طريق “الرواشين” الخشبية المشيدة في واجهة البنايات حيث تعرّضت تلك البنايتان في وقتٍ لاحق للإنهيار.

من جهته، انتقد الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي إهمال المسؤولين للمنطقة التي اندلع فيها الحريق.

وقال في تغريدةٍ له: “نتباكى على #جدة_التاريخية وهي تحترق الان والمسؤول اول من يعلم ان حريق هائل كهذا سيحصل لا محالة بعدما أضحت ثروة حضارية مستودعات وسكن عمال”.