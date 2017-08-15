أوقفت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، الناشط المصري المعارض عبدالرحمن بدعوى أنه مطلوب من الإنتربول الدولي بناء على بلاغات من النظام المصري ضده.

وفور احتجازه دون “عز” على نافذته بـ”فيس بوك” وفقا لما رصده (وطن) ما نصه: “الشرطة الألمانية قامت باحتجازي في مطار Berlin Schoenefeld Airport بسبب قرار من الانتربول الدولي بناء على بلاغ من نظام السيسي ابلغتهم اني صحفي مصري وان هذا بلاغ سياسي كيدي بسبب معارضتي للانقلاب العسكري في مصر ابلغوا المحامين . لا يوجد محامي معي .. حقوقي كلها مهدرة هنا”

وقام “عز” بعدها بعمل (بث مباشر) عبر صفحته بفيس بوك طالب فيها النشطاء المصريين بنشر قضيته ومساعدته، كما طالب بإرسال محامين له بمقر احتجازه.

وانتفض نشطاء مواقع التواصل وعدد من السياسيين المعارضين لمساعدة عبد الرحمن عز.

الداعية الإسلامي الدكتور محمد الصغير غرد قائلا:”توقيف عبدالرحمن عز في ألمانيا بدعوى أنه مطلوب من #نظام_السيسي مع أنه يحمل إقامة بريطانيا التي منحته حق اللجوء هل وصلت #ألمانيا إلى هذا الحد؟”

توقيف عبدالرحمن عز في ألمانيا

بدعوى أنه مطلوب من #نظام_السيسي

مع أنه يحمل إقامة بريطانيا

التي منحته حق اللجوء

هل وصلت #ألمانيا إلى هذا الحد؟ pic.twitter.com/VVBUB5uVNq — د.محمد الصغير (@drassagheer) August 15, 2017

كما قام “الصغير” بنشر صورة إقامة عبدالرحمن عز في بريطانيا قائلا:”الرجا من الإخوة المقيمين فيها إبلاغ السلطات لديكم وعلى المقيمين في #ألمانيا إبلاغ سفارة بريطانيا عندكم”

صورة إقامة عبدالرحمن عز في #بريطانيا

الرجا من الإخوة المقيمين فيها

إبلاغ السلطات لديكم

وعلى المقيمين في #ألمانيا إبلاغ سفارة بريطانيا عندكم pic.twitter.com/PNppOr3WDc — د.محمد الصغير (@drassagheer) August 15, 2017

كما علق الناشط السياسي والمعارض المصري هيثم أبو خليل على البث المباشر الذي أذاعه “عز” على صفحته بقوله:”لا تقلق انت عامل لجوء سياسي لبريطانيا لانك مضطهد في مصر ..فهما ملهومش عندك حاجة”

وقال الناشط المعارض والفنان الساخر عبدالله الشريف:”الناس هتتواصل معاك حالا يا عبودة ماتقلقش ان شاء الله محلولة”

وكذلك علق الناشط المصري هيثم غنيم بقوله:”في ناس ببتواصل مع العفو الدولية الآن، وفي حد بيشوف محامي كمان يجيلك ، رد بس على رسائل الهاتف”