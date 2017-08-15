تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا مصورا بثه تلفزيون قطر عبر قناته بـ”يوتيوب”، ركز فيه الضوء على مدى تدهور السمعة الاقتصادية لدبي بعدما خالفت القاعدة التي أسست عليها هذه السمعة وهي “الانفتاح الاقتادي وحرية التجارة.

وأكد التقرير، أن “دبي” التي كانت توصف بأنها أيقونة التجارة منعت أكثر من 1000 مواطن قطري من التصرف في عقارات يملكونها تقدر قيمتها بملياري درهم إماراتي.

وتابع: “أكثر من 980 شكوى في شأن الملكية فقط تلقته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من مستثمرين قطرين بينهم 330 شكوى من مستثمرين في الإمارت، وهو ما يؤكد عدم وجود بيئة اقتصادية وقانوينة آمنة في دول الحصار عامة وفي الإمارات خاص وفي دبي بشكل أخص”.

كما أن تدهورالمصداقية الاقتصادية لدبي إثر أزمة حصار قطر، دفع بنوك عالمية إلى نقل معاملاتها القطرية من هذه الإمارة إلى لندن ونيويورك.

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