صوّرت زوجةٌ نفسها وهي تحاول شنق طفلها الصغير بعد اكتشاف خيانة زوجها، حيث ظهرت في الفيديو وهي تحمل طفلها وتمسكه من حبل ملفوف حول عنقه، بينما يُسمع صراخ الطفل لثوان وشعوره بالاختناق، ثم تُلقيه على سرير.

وذكر موقع “ميرور” البريطانيّ، أن الأم الغيورة أرسلت اللقطات إلى زوجها، وقامت شقيقته ووالدته برفع اللقطات عبر الإنترنت في محاولة لدق ناقوس الخطر.

وهرعت السلطات إلى شقة الأم في بانكوك للاطمئنان على الطفل، حيث تم اعتقالها.

لكنها ظهرت في اليوم التالي خلال مؤتمر صحفي منهارة في البكاء واعتذرت عن اللقطات، وقالت إنها أرادت قتل نفسها في البداية، وكادت أن تتسبب في قتل طفلها دون تفكير.

وقال الضباط، إن الزوجة كانت تشتبه بأن زوجها على علاقة بسيدة أخرى لأنه كان يقضي الكثير من الوقت في العمل، وصرحوا بأن الأخصائيين الاجتماعيين سيتحدثون مع العائلة لضمان سلامة الطفل.