شن الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود هجوما عنيفا على الكتاب الليبراليين في المملكة، مؤكدا بأن الملك سلمان ليس مرجعا للسلطات, ناعتا الكاتب محمد آل الشيخ بـ”الكلب” إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.

وقال “أبن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على الكاتب السعودي الليبرالي عبد الرحمن اللاحم الذي اعتبر الملك سلمان مرجعا للسلطات وكلامه مبادىء دستورية:” ما تخسى؟مرجع ومصدر السلطات هوالله الواحدالقهار ثم مايوحيه لعبده ورسوله محمد سيد ولد آدم,وخادم الحرمين مثل والده وإخوانه,منفذ أمر الله ورسوله فقط”.

ما تخسى؟مرجع ومصدر السلطات هوالله الواحدالقهار ثم مايوحيه لعبده ورسوله محمدسيدولدآدم,وخادم الحرمين مثل والده وإخوانه,منفذأمرالله ورسوله فقط, https://t.co/XIlln4OQH5 — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 14, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ومبادي دستورك بلله وأشرب مويته, هنا مافيه إلا القرآن والسنه فقط, وولي ألأمر خادم الحرمين وولي عهده يحكمون بها, وإذا ماعجبك شرع الله الباب قدام”.

ومبادي دستورك بلله وأشرب مويته, هنا مافيه إلا القرآن والسنه فقط,وولي ألأمر خادم الحرمين وولي عهده يحكمون بها, وإذاماعجبك شرع الله الباب قدام https://t.co/XIlln4OQH5 — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 14, 2017

كما هاجم “ابن فهد” الكاتب “محمد آل الشيخ” الذي وصف احد الأطفال الذي تمنى أن يموت شهيدا بالإرهابي، قائلا: ” مع ألأسف إن محمد الشيخ يقول لطفل يدعوا الرحمن أن يكون شهيد إنه إرهابي, ولكن قال الله فيكم كالكلب إن تحمل عليه يلهث أوتتركه يلهث,إنت أمه؟وقح”.

٢٠مع ألأسف إن محمدالشيخ يقول لطفل يدعوا الرحمن أن يكون شهيد إنه إرهابي,ولكن قال الله فيكم كالكلب إن تحمل عليه يلهث أوتتركه يلهث,إنت أمه؟وقح https://t.co/oED6eqi3Z1 — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 14, 2017

ودافع “ابن فهد” عن الداعية السعودي علي الربيعي الذي حرم الترحم على الممثل الكويتي عبدالحسين عبدالرضا بعد أن وصفه مغرد بداعية الفقتنة قائلا: ” ولا أجد دعاة فتنه وتكفير إلآ إنت وأمثالك,وأنتم يا غسال وسخ أفكار الشعوب,وليتكم أخذتم أسباب العلوم النافعه في الطب والهندسه والصناعه, فاشلين”.

١٩ولاأجد دعاة فتنه وتكفير إلآإنت وأمثالك,وأنتم ياغسال وسخ أفكار الشعوب,وليتكم أخذتم أسباب العلوم النافعه في الطب والهندسه والصناعه,فاشلين https://t.co/8WwN3oMwEM — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 14, 2017

يشار إلى أن عبد العزيز بن فهد قد اشتهر في الآونة الاخيرة بتغريداته المثيرة للجدل وخاصة تلك التغريدات التي هاجم فيها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مرارا.

وأثارت تغريدات ابن فهد بشأن ابن زايد ردود فعل على “تويتر” دفعت المغردين لإطلاق هاشتاغ “ابن فهد يجلد ابن زايد” بعد سلسلة تغريدات كال فيها عبد العزيز الشتائم لابن زايد بسبب سياساته في المنطقة.