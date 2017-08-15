شن الأمير السعودي نجل العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز هجوما عنيفا على الكتاب الليبراليين في المملكة، مؤكدا بأن ليس مرجعا للسلطات, ناعتا الكاتب بـ”الكلب” إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.

 

وقال “أبن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على الكاتب السعودي الليبرالي عبد الرحمن اللاحم الذي اعتبر الملك سلمان مرجعا للسلطات وكلامه مبادىء دستورية:” ما تخسى؟مرجع ومصدر السلطات هوالله الواحدالقهار ثم مايوحيه لعبده ورسوله محمد سيد ولد آدم,وخادم الحرمين مثل والده وإخوانه,منفذ أمر الله ورسوله فقط”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ومبادي دستورك بلله وأشرب مويته, هنا مافيه إلا القرآن والسنه فقط, وولي ألأمر خادم الحرمين وولي عهده يحكمون بها, وإذا ماعجبك شرع الله الباب قدام”.

كما هاجم “ابن فهد” الكاتب “محمد آل الشيخ” الذي وصف احد الأطفال الذي تمنى أن يموت شهيدا بالإرهابي، قائلا: ” مع ألأسف إن محمد الشيخ يقول لطفل يدعوا الرحمن أن يكون شهيد إنه إرهابي, ولكن قال الله فيكم كالكلب إن تحمل عليه يلهث أوتتركه يلهث,إنت أمه؟وقح”.

ودافع “ابن فهد” عن الداعية السعودي الذي حرم الترحم على الممثل الكويتي بعد أن وصفه مغرد بداعية الفقتنة قائلا: ” ولا أجد دعاة فتنه وتكفير إلآ إنت وأمثالك,وأنتم يا غسال وسخ أفكار الشعوب,وليتكم أخذتم أسباب العلوم النافعه في الطب والهندسه والصناعه, فاشلين”.

يشار إلى أن عبد العزيز بن فهد قد اشتهر في الآونة الاخيرة بتغريداته المثيرة للجدل وخاصة تلك التغريدات التي هاجم فيها ولي عهد مرارا.

 

وأثارت تغريدات ابن فهد بشأن ابن زايد ردود فعل على “تويتر” دفعت المغردين لإطلاق هاشتاغ “ابن فهد يجلد ابن زايد” بعد سلسلة تغريدات كال فيها عبد العزيز الشتائم لابن زايد بسبب سياساته في المنطقة.