تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو قديمًا، من إحدى حلقات برنامج “صولا” للفنانة السورية أصالة، تحدّثت فيه عن موقفٍ حصل بينها وبين الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وأثناء اللقاء تطرقت أصالة إلى علاقتها بالكويت، وقالت إنها من معجبات الفنان عبدالحسين عبدالرضا، مبينة أنها هاتفته بغرض “المزاح” معه ذات مرة قبل أن يغلق الخط في وجهها.

وعلقت أصالة، أنها رغبت في المزاح مع عبدالحسين، فقامت بمغازلته مدعية أنها معجبة، دون أن تفصح له عن هويتها، وقالت له في اتصالها “أنت مثل القمر”، فرد عليها قائلا “أنت بلا أدب”، بحسب وصفها، مضيفة أنه شتمها شتائم كثيرة، ثم أغلق الهاتف في وجهها دون أن تسنح لها فرصة في الكشف عن هويتها.

وأضافت، أنها شعرت بالإحراج من معاودة الاتصال به مجددًا وإطلاعه على الحقيقة.

وتوفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الجمعة الماضية بعد صراعه مع المرض في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.