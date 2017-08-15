ارتبط لاعب كرة القدم الهولندي السابق “دنيس محمد عبد الله”، بابنة أقوى سلاطين ماليزيا الأميرة “تونكو تون أمينة سلطان إبراهيم”، في حفل زفافٍ تقليدي فخم طبقًا لعرف “الملايو” المسلمين في قصر “سيرين هيل”، وهو مقر العائلة المالكة في مدينة “جوهور باهرو” الجنوبية، بحضور العائلة والأصدقاء.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة صور الزفاف، وقالت إن قصة تعارفهما بدأت في مقهى عندما كان “دنيس” يعمل كمدير تسويق لفريق كرة قدم سنغافورة.

وأوضحت أنه قبل زفافهما بثلاث سنوات، حوّل “دنيس” ديانته من المسيحية إلى الإسلام في عام 2015، وترك اسمه المسيحي “دينيس فيرباس” إلى “دنيس محمد عبد الله”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة “تونكو تون أمينة” هي الابنة الوحيدة لأحد أقوى السلاطين في ماليزيا، سلطان إبراهيم ابن سلطان إسكندر، سلطان إقليم جوهر الماليزي.

وتعرّف اللاعب السابق على الأميرة في أحد المقاهي، حين كان يعمل مدير تسويق لفريق كرة قدم في سنغافورة، وقبلها كان لاعب كرة قدم نصف محترف بهولندا، ثم اعتزل للعمل مع النادي السنغافوري.

ثم غادره لعمله الحالي بشركة عقارية في “جوهور” ومر عندها بخطبة استمرت سنتين مع الأميرة الأشهر في البلاد، لأن والدها السلطان ابراهيم اسماعيل ابن اسكندر الحج، البالغ 59 سنة، هو أكبر وأشهر وأغنى 9 سلاطين لتسع ولايات تتكون منها ماليزيا.