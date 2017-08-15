طالب الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب القطرية”، بعودة السفير القطري إلى إيران بعدما قللت الدوحة التمثيل الدبلوماسي مع طهران عقب أزمتها مع السعودية، مبررا ذلك بما وصفه بـ”هرولة الرياض المنفردة لحضن إيران” ومحاولة خطب ودها.

وقال “العذبة” في لقاء له بقناة “الجزيرة” الإخبارية:”كل متابع للمنطقة يؤكد أن هناك انتصارا إيرانيا لمشروع طهران وأنه تم هزيمة السعودية التي اضطرت لخطب ود إيران بعد تلقى إشارات من ترامب تفيد بأنه لابد من التفاهم مع إيران”.

وتابع “أعتقد أن هذا التفاهم يجب ألا يكون بمعزل عن دول الخليح لا سيما أن قطر قللت تمثيلها الدبلوماسي في إيران من سفير إلى أقل من ذلك كما فعلت بقية دول الخليج، وكنا نتمنى أن يكون هناك مبادرة خليجية للحوار كما كان مسبقا ولكن يبدوا أن السعودية أصبحت تعمل منفردة بعيدا عن دول الخليج، ونتمنى أن يكون هذا التقارب في مصلحة المنطقة”

واختتم “العذبة” حديثه بالقول:” لكن نؤكد أنه لا يجوز أن تحاصر قطر بحجة أنها عميلة لإيران ثم يهرولون هم إلى إيران طالبين ودها”.

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