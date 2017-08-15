وثقت عارضة الأزياء السعودية، روزانا، الشهيرة بـ”روز” و”باربي الخليج” من خلال مقطع فيديو، حفل عيد ميلادها في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، والذي قضته مع صديقاتها على متن يخت فاخر.

ورصدت المودل روز عبر مقطع فيديو، التجهيزات والزينة التي رافقت عيد ميلادها على اليخت، والتي غلب عليها اللون الوردي الذي تعشقه بشدة، إضافة إلى قالب الكيك الوردي الضخم.

وظهرت روز الملقبة بـ”باربي الخليج”، وهي تحتفل مع صديقاتها برفقة الأغاني التي رقصت على أنغامها، خاصة أغنية “كل سنة وانت طيب” للفنان المصري تامر حسني، الذي عبرت “روز” في وقت سابق عن إعجابها به من خلال مشاركتها حفله الذي أقامه في هوليوود.

يذكر أن المودل السعودية من مواليد المدينة المنورة، ومقيمة حاليا في الولايات المتحدة.