تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب سعودي في مطار الملك عبد العزيز في جدة، وهو يهتف بإسقاط “آل سعود” موجها التحية للمعارض السعودي غانم الدوسري.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد الشاب السعودي: “تحياتي للأحرار..تحياتي إلى حبيبي غانم الدوسري وتحيتي لجميع الاحرار في أرض الحرمين”.

وأضاف قائلا: “هذا رد على الفيديوهات الاخيرة التي غلطت في حق غانم الدوسري”، ليضيف “تراب فيكم يا آل سعود أنتم وشعبكم المفلس الحزين”.

وتابع هاتفا: “يسقط يسقط آل سعود..يسقط يسقط آل سعود..تحية للأحرار وتحية لكل من يدعس على رأس آل سعود”، مضيفا “قربت الأيام إن شاء الله ..إن شاء الله نلتقي في السعودية قريبا بعد ان نفتح السجون ونحبس فيها آل سعود وأتباعهم السعوديين الخبيثين الذين باعوا دينهم”، ليختم قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.