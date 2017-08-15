تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لعناصر من قوات النظام وسط العاصمة السورية دمشق، وهم يشربون الكحول ويتحرشون بالفتيات.

وأظهر الفيديو المتداول الذي صور في منطقة البرامكة وسط العاصمة دمشق ورصدته “وطن”، قيام العناصر بالتحرش بالفتيات المارة بالمنطقة المزدحمة باعتبارها منطقة مواصلات مهمة، بالإضافة لوقوع عدد من كليات جامعة دمشق فيها، ما يجعل منها مكانا مناسبا للتحرش في ظل غياب أي رادع قانوني أو أخلاقي.

وبحسب الفيديو فقد دعا عناصر النظام المارة إلى شرب الكحول، وسخروا منهم لرفضهم شربها.

يشار إلى ان مثل هذا الظاهرة منتشرة بشكل كبير في العاصمة من قبل عناصر النظام والشبيحة، حيث يتعرض المدنيين إلى التشبيح من قبل الشبيحة وعناصر النظام بشكل مستمر.