تطوّع زوجٌ صينيّ بجثة زوجته لمشروع طموحٍ يعمل عليه فريق من العلماء الصينيين، حيث تم تجميد الجثة على أمل العودة للحياة مرة أخرى بسبب التكنولوجيا المتقدمة في المستقبل.

وتوفيت السيدة “زان وينليان” بسبب سرطان الرئة عن عمر يناهز 49 عاما في مايو الماضي، ووضع جسدها في خزان عملاق مليء بـ2000 لتر من النيتروجين السائل في معهد “يينفنج” في مدينة “جينان” بشرق الصين.

وقال الزوج “جوي جنمين”: إن زوجته كانت ضد حرق جثتها، وكانت تعتزم التبرع بجسدها للعلم بعد وفاتها، مضيفا أنه يأمل عودتها للحياة يوما ما.

وشارك “هارون دريك”، كبير مستشاري الاستجابة الطبية في شركة ألكور في العملية التي استغرقت 55 ساعة، والتي شهدت تجميد الخلايا في جسد زان ببطء داخل الخزان.