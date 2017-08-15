أصدر القضاء في سنغافورة، الثلاثاء، حكماً على 3 بريطانيين بالسجن و الجلد لإدانتهم بالاعتداء الجنسي على شابة ماليزية.

والشبان الثلاثة بريطانيون من أصل فيتنامي، وقد وجّهت إليهم أول الأمر تهمة الاغتصاب، ثم عدّلت إلى الاعتداء الجنسي. وصدر الحكم بإدانتهم، الاثنين.

ونددت رئيسة المحكمة العليا، هو شو بينغ، بالسلوك “البغيض” للشبان العشرينيين الثلاثة الذين اعتدوا على شابة “ضعيفة” كانت في حالة سكر ولا تعي ما يجري معها.

وتعود أحداث هذه القضية إلى أيلول/سبتمبر من العام 2016.

وكان الشبان الثلاثة التقوا بالشابة في حفل موسيقي في سنغافورة، ثم تبعوها إلى غرفتها في الفندق حيث اعتدوا عليها.

وصدرت أحكام بالسجن بحقهم تراوحت بين خمس سنوات ونصف السنة، وست سنوات، إضافة إلى عقوبة الجلد.