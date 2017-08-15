في تهديد علني ودعوة لنشر الإرهاب والتطرف، بثت قناة “العربية” مقطع “جرافيكي” تشرح فيه أنه بعد قرار الحصار وحظر الطيران القطري، سيكون “القصف والتحطيم” هو مصير أي طائرة قطرية تمر بأجواء المملكة.

ويقول معد التقرير بالفيديو، أنه وفقاً للقانون الدولي، فالدولة التي تحظر على أي طيرانٍ العبور فوقها، لها الحق في التعامل مع أي طائرةٍ تدخل أجواءها”.

وتابع: “الخيارات في هذه الحالة عادةً ما تكون إرسال مقاتلاتٍ جوية تُجبِر الطائرة على الهبوط، ومن ثمَّ يُحاكَم أفراد طاقمها بتهمٍ عدة”.

وأضاف في تهديد صريح: “إلا أن القانون الدولي يكفل أيضاً للدول إسقاط أي طائرةٍ تدخل أجواءها، وتُميَّز على أنها هدفٌ مُعَادٍ، خاصةً في المناطق العسكرية”.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين فرضت حصارا وعقوبات اقتصادية شديدة على قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.

ومن بين مطالب هذه الدول إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والقنوات التابعة لها التي تمولها الحكومة القطرية.

ووصفت الجزيرة المطالبة بإغلاقها بأنها محاولة “يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة”.

وتخضع قطر لمقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الخليج، ما دفع تركيا وإيران إلى تقديم المزيد من شحنات المواد الغذائية والبضائع الأخرى لمساعدة قطر في تجاوز تأثيرات المقاطعة.

وتنفي قطر الاتهامات الموجهة إليها بدعم وتمويل الإرهاب وزعزعة السلم والاستقرار الإقليمي.

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