بث “تلفزيون قطر” عبر قناته الرسمية بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، تقريرا جديدا فضح من خلاله آلية عمل خلايا دول الحصار الإلكترونية لتشويه سمعة قطر وأي مخالف لأسيادهم وتضليل الرأي العام.

ويظهر التقرير الذي جاء تحت عنوان “الذباب الإلكتروني”، من خلال تتبعه لأحد الهاشتاجات التي تدشنها تلك الخلايا للإساءة لقطر والذي جاء هذه المرة تحت عنوان “الثقة بين تميم وشعبه معدومة”، مدى غباء تلك العناصر التي تغرد من حسابات متشابهة بأسماء “أجنبية” وكلهم يتابعون بعضهم البعض.

الأمر الذي كشف مدى تخلف خلايا “دليم” الإلكترونية المدعومة من أبو ظبي، حتى في عمليات الإساءة والسب للآخرين، مما أثار سخرية العديد من النشطاء من مستوى تلك اللجان البائسة التي ينفق عليها الملايين.

شاهد التقرير كاملا..