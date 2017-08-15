قال الإعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى، إن لجوء النظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي إلى فض اعتصام رابعة العدوية كان أمرًا ضروريًا للحفاظ على ما أسماه “أمن واستقرار البلاد”، مثمنًا دور وزارة الداخلية في قتل المعتصمين. !

وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المُذاع عبر “صدى البلد”: “إحنا فضينا رابعة عشان الأهالى كلمونا واشتكوا من ريحة الإخوان ريحتهم كانت معفنة ووحشة”. !

وتابع: “كمان كان لازم يتم الفض عشان كان جوه بتحصل حاجات مينفعش تتقال حاجات قذرة، كان فى نجاسة بتحصل هناك، الميدان كان زريبة، الميدان كان فيه شوية خنازيز، شوية قازورات”، على حد تعبيره.

واستكمل: “إحنا ولعنا فيهم حرقناهم، إحنا دفناهم، أنتو الشعب اللى قضيتوا عليهم، أى حد يتكلم عنهم يدفن، أى حد يتكلم أو يدافع عن مرسى ادفنه”.

ودشن “موسى” هاشتاج تحت عنوان «كان لازم فض رابعة عشان»، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» دعا المشاهدين إلى التعبير بطريقتهم الخاصة عن فض اعتصام رابعة العدوية، وطالبهم بالتعليق عليه.