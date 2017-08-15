“وطن- خاص”- أثار قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إقالة وزيره الأول (رئيس الحكومة) عبدالمجيد تبون بعد أقل من أربعة اشهر وتعيين بدله مدير مكتبه “المخضرم” أحمد أويحيى استغراب ودهشة الجزائريين كما سخريتهم أيضا.

جاء قرار بوتفليقة المفاجئ، وإن كان متوقعا، بعد أيام من حديث عن توتر العلاقة بين تبون وشقيق بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد على خلفية حملة التطهير التي باشرها قبل ايام ضد رجال الأعمال وفي مقدمتهم علي حداد المقرب من شقيق بوتفليقة.

وقال الإعلامي زبير فاضل على صفحته بالفيسبوك:” في هذه اللحظة أتخذ القرار… في الصورة ملامح الخطة.. أقصر مدة في منصب.. وعمر قصير لخطاب صل المال عن السياسة.. لا بقاء لتبون في الوزارة الأولى.من ليس معنا فهو عدونا!”، وذلك في إشارة للقاء الذي جمع شقيق بوتفليقة برجل الأعمال علي حداد بمقبرة العالية خلال تشييع جثمان رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك.

وفيما اعتبر الإعلامي على صفحته بالفيسبوك أن “الفساد انتصر”، استسلمت الإعلامية سهام غدير لليأس معتبرة أن ” جمهورية الموز …..نعم للمافيا”.

أما الإعلامي عمار شريتي فقال في صفحته بالفيسبوك:” اليوم تأكدت ان ابن خلدون جزائري, التاريخ دائما عندنا يعيد نفسه بسماجة فلم يتبقى الا ان يعود الفيس (جبهة الإنقاذ) والارهاب بعد ان عادت الازمة البترولية و بداية ازمة اختفاء السلع…فهل سيستفيق صناع القرار قبل فوات الاوان الجزائر اصبحت اكبر منكم والعالم تطور وتغير بسرعة لا يمكنكم ادراكها”.

وهذه هي المرة الرابعة التي يعين فيها أويحيى 65 سنة رئيس للحكومة بعد ثلاث مرات لم يقدم فيها أي شيء للجزائريين الذين يتذكرون عنها تصريحه الذي دعا فيه إلى حرمان الجزائريين من تناول الزبادي (الياغورت بالتعبير الجزائري)، وذلك خلال التسعينيات. لكن الرجل عاد خلال سنوات خلت لينفي عنه التهمة !!

ولم ينس زوار مواقع التواصل هذه الحادثة حيث غرد بصفحته بتويتر:” قائمة المشتريات لهذا المساء: ياغورت !”.

في حين قال هارون بصفحته بتويتر:: وداعا للياغورت !”.

واقتباسا للمثل الفرنسي الذي يقول:” لا اثنتان دون ثلاثة”، غرد Mélanie Matarese بتويتر قائلا:” لا ثلاثة دون أربعة” في إشارة لعدد المرات التي تولى فيها أويحي الشهير لقب “رجل المهمات القذرة” منصب رئيس الحكومة. و لذلك أبدى Beghdad Meliza‏ استغرابه للقرار قائلا:” غريبة لكنها حقيقة”.

وهاجم Mehdi Verde Leone من يقف وراء القرار المفاجيء مؤكدا أنه ” البارح كنت نضحك على تونس على هذاك القانون تع المساواة و اليوم راني نضحك على بلادي كي ولاو سراقين يحكموا في بلاد العرب ولاو اضحوكة”.

بالمقابل أبدى سفيان سخرية للقرار قائلا:” في مباراة كرة اليد.. يمكننا إحداث تغييرات كثيرة.. وفي الحكومة الجزائرية أيضا”.