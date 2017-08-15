أثارت إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لوزيره الاول عبد المجيد تبون، وتعيين مدير ديوانه أحمد أويحيى، بدلاً منه استياء الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، الذي شن هجوماً قاسياً على كل من له دور في إقالة “تبون”، ناعتاً إياهم بالحقودين والمتآمرين والخونة الذين ستلعنهم الأجيال، بحسب قوله.

وقال “دراجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” عار عليكم ..حقارين وحقوديين ومنتقمين ومتآمرين ومجرمين وخونة وووو ..لذلك ستلعنكم الأجيال”.

وأضاف في تدوينة أخرى مطالبا القائمين على النظام بالرحيل قائلا: ” عقوبة التحرش هي الرحيل..تبون تحرش برجال المال فعاقبتموه بالإقالة، وأنتم تتحرشون بالشعب ويجب أن ترحلوا لأنكم صرتم عالة وعارا على الوطن”.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد عين الثلاثاء، مدير ديوانه، أحمد أويحيى، وزيرا أولا خلفا لــ” عبد المجيد تبون” بعد استمرار الأخير في منصبه لـ 79 يوما فقط وسط تسريبات إعلامية شهدتها الأيام الماضية, ربطت “السجال” الحاصل بشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة الرجل الأقوى في بلد المليون شهيد.

يشار إلى أن إقالة “تبون” كانت متوقعة في ظل ما كشف قبل يومين، بأن الخلاف بين رئاسة الجمهورية والوزير الأول بلغ مرحلة متقدمة بات معها بقاء عبد المجيد تبون في منصبه شبه مستحيل، لعدة أسباب أهمها اللقاء الذي جمع “تبون” برئيس وزراء فرنسا قبل أيام، لافتة المصادر بأن ما وقع للوزير الأول من لقاء مع رئيس وزراء فرنسا كان “كمينا محكما” وقع فيه، تم ترتيبه من قبل جناح في السلطة، من أجل تسريع إقالته وتعيين خليفة له .

وأوضحت المصادر وفق ما صرحت به بأن عبد المجيد تبون سيغادر على الأغلب منصبه على رأس الحكومة في تعديل حكومي جديد يعلن عنه الرئيس بوتفليقة، في الأسابيع القليلة القادمة، إلا ان الإقالة جاءت أسرع مما هو متوقع.