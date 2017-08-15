سخر الإعلامي الجزائري، “قادة بن عمار”، من إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئيس الوزراء عبد المجيد تبون، وتعيين مدير ديوانه أحمد أويحيى بدلا منه، موضحا بأن النظام رفض فصل المال عن السياسة.

وقال “بن عمار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لم يفصلوا المال عن السياسة.. لكن فصلوا تبون عن الحكومة!”.

لم يفصلوا المال عن السياسة..

لكن فصلوا تبون عن الحكومة! — kada benamar (@benamar31) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

من جانبهم، استنكر مغردون جزائريون ما تم في حق “تبون” وعدم إعطائه الفرصة، معتبرين إقالته مدبرة لإبقاء الفساد بدون رقيب، مؤكدين أن أحلام الشعب ضاعت من جديد.بحسب تعبيرهم

لا يمكن الحكم على تبون بالايجاب او السلب لان لم يتم اعطاءه فرصة ليقدم ما في جعبته — Miss A (@AyaKh1819) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

لكي يبقى الفساد بدون رقيب حتى نهاية المملكة الوجدوية — arrousbessaa (@arrousbessaa1) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

سي قادة كلامك صح أحلام الشعب ضاعت من جديد — Amina (@Amina_Mrf) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

يرحم والديك قادة ،أي سياسية تتكلم عنها في الجزائر ؟؟؟؟؟؟ — abdel ghani jaballah (@AraboGhani) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

هذه النهاية كانت متوقعة ، جذور الفساد عميقة جدا و نزعها ليس بهذه السهولة ، لقد اثبتو انهم لن ينتهو بانتهاء بوتفليقة، بالعكس هم مستمرون بثبات — 🌻Nour Imane 🌻 (@NourIma16) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

ربحت فرنسا وازلامها السعيد بوتفليقة وحداد ولا عزاء لشعب الجزائر المستعمر المستحمر — عادل (@Adelsoft7) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

يشار إلى أن جذور الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر بدأت بالخلاف الحاد الذي نشب بين رجل الأعمال المقرب من شقيق الرئيس، علي حداد الذي يترأس منتدى رؤساء المؤسسات والوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بعد طرد حداد من حضور نشاط رسمي لتبون، تبعته قرارات فهمت على أنها تمس مباشرة بمجمع حداد.

وتطورت الأمور بشكل متسارع، في حين جاء تأييد من رئاسة الجمهورية لحداد بما جسدته الصور التي تم التقاطها لعلي حداد والسعيد بوتفليقة في مقبرة العالية أثناء تشييع جنازة رضا مالك، والتي انتهت بتنحية “تبون” بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه.