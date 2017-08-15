نقلت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، عن أطباء أمريكيين قولهم إنّ السرّ وراء حالة العدوان الشديدة التي يعاني منها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يعود لاستخدامه علاج سوء التغذية، وحب تناول الجبن.

وأضاف الأطباء، أن ذلك التشخيص يساعد في فهم سبب رغبة كيم في الزحف نحو الولايات المتحدة في حرب شاملة.

وأوضحَ الاطباء أن الزعيم سقط في حب الجبن عندما كان طالبا في سويسرا، ويستورد حاليا كميات كبيرة من الجبن السويسري والنبيذ الأحمر.

وأنفق زعيم كوريا الشمالية، مبالغ كبيرة على استيراد الخمور والأجبان في العام الماضي، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشفت الأرقام، أن زعيم كوريا الشمالية أنفق 48 ألف جنيه إسترليني على الجبن الإيطالي و715 ألف جنيه إسترليني على القهوة البرازيلية.