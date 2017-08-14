رأى المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، أن   قد “فشل”، معتبراً أن والإمارات “تقودان المواجهة” بهدف “تركيع” .

 

وأضاف في مقال له بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تحت عنوان “لن يتم ترويع ”، نقلته وزارة الخارجية القطرية على موقعها: “إذا كانت تقودان المواجهة، رغم مظهر الكتلة الموحدة، وكانتا تأملان في تركيع ، فقد فشلتا. وإذا كانتا تأملان في إلحاق الضرر بسمعة وتحسين سمعتهما هما، فقد فشلتا. وإذا كانتا تأملان في تعزيز علاقتهما مع الولايات المتحدة على حساب ، فإنهما أيضاً قد فشلتا،” على حد قوله.

 

وتابع المسؤول القطري بشن هجوم على والسعودية والتحدث عن ملفات داخلية في البلدين واتهامهما بالترتيب لوقوع الأزمة مع الدوحة بشكل مسبق إلى جانب اتهامه لمواطنين سعوديين بتمويل العديد من الجماعات التي تعتبرها واشنطن إرهابية.

 

واختتم الدبلوماسي القطري مقاله بالقول: “كلما استمر أمد الحصار كلما ازدادت المعلومات البالغة الضرر التي سيعرفها العالم عنهم (السعودية والإمارات)، ومن ثم سيكون من الصعوبة بمكان حل خلافاتهم مع قطر. لقد آن الأوان للتخلي عن حملات العلاقات العامة، والحصار، والإنذارات، وأساليب الضغط، والاجتماع بدلاً عن ذلك حول طاولة المفاوضات، حتى يتسنى لنا التوصل إلى حل نزيه وعادل لأزمة الخليج.”