رأى المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، أن حصار قطر قد “فشل”، معتبراً أن السعودية والإمارات “تقودان المواجهة” بهدف “تركيع” الدوحة.

وأضاف في مقال له بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تحت عنوان “لن يتم ترويع قطر”، نقلته وزارة الخارجية القطرية على موقعها: “إذا كانت السعودية والإمارات تقودان المواجهة، رغم مظهر الكتلة الموحدة، وكانتا تأملان في تركيع قطر، فقد فشلتا. وإذا كانتا تأملان في إلحاق الضرر بسمعة قطر وتحسين سمعتهما هما، فقد فشلتا. وإذا كانتا تأملان في تعزيز علاقتهما مع الولايات المتحدة على حساب قطر، فإنهما أيضاً قد فشلتا،” على حد قوله.

وتابع المسؤول القطري بشن هجوم على الإمارات والسعودية والتحدث عن ملفات داخلية في البلدين واتهامهما بالترتيب لوقوع الأزمة مع الدوحة بشكل مسبق إلى جانب اتهامه لمواطنين سعوديين بتمويل العديد من الجماعات التي تعتبرها واشنطن إرهابية.

واختتم الدبلوماسي القطري مقاله بالقول: “كلما استمر أمد الحصار كلما ازدادت المعلومات البالغة الضرر التي سيعرفها العالم عنهم (السعودية والإمارات)، ومن ثم سيكون من الصعوبة بمكان حل خلافاتهم مع قطر. لقد آن الأوان للتخلي عن حملات العلاقات العامة، والحصار، والإنذارات، وأساليب الضغط، والاجتماع بدلاً عن ذلك حول طاولة المفاوضات، حتى يتسنى لنا التوصل إلى حل نزيه وعادل لأزمة الخليج.”