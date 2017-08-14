أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا، على أن التوتر الذي تعيشه الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية وطبيعة التهديدات التي تطلقها بيونغ يانغ، تعتبر الأكثر خطورة على الولايات المتحدة الأمريكية منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

وقال “بانيتا” في مقابلة صغيرة مع قناة “CNN” الأمريكية: “أنا قلق لأن ما يجري ليس لعبة، ما يجري حقيقي، ولأني تعاملت مع أمور في كوريا الشمالية ودول غيرها، وعليه أنا أعلم متى يكون هناك أمر ما يمكن أن يخرج عن السيطرة، وما أشعر به الآن حيال الأمر هو سهولة أن يخرج عن السيطرة في أي وقت.”

وتابع قائلا: “هذا يقلقني لأنه لا يوجد أي خيارات أفضل في هذه المسألة، فإذا انتهى بنا الأمر لاتخاذ عمل واتباع تدابير ما فإن هذا العمل قد ينتج تداعيات رهيبة قد تتعلق بكوريا الجنوبية وخسارة مئات الآلاف من الأرواح.”

وأضاف: “أنا آمل من هؤلاء في مراكز القرار سيأخذون الأمر بصورة جدية.”