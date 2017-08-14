قال على بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، إن الكثير من القطريين يعتقدون أن الأزمة الخليجية – القطرية بدأت بمقاطعة الدول الأربعة لقطر، مشيرا إلى أن الأزمة تتم معالجتها إعلاميا بأسلوب دخيل على مجتمعاتنا، على حد قوله.

وأضاف “الرميحي” خلا حوار اجراه معه التلفزيون البحريني، أن الحديث عن الإعلام القطري يمتد إلى عام 1997 مع تأسيس قناة الجزيرة، كأول قناة عربية تنتهج أسلوب جديد على الساحة، زاعما أن الجزيرة كشفت أنها تمثل رأي الحكومة القطرية وتمثل قطر كدولة لكنها لا تمثل الشعب القطري.

وتابع: الشعب القطري كان يُحرج مما يعرض في الجزيرة من تطاول على الرموز والقادة الأحياء منهم والأموات، لافتا إلى أن نسبة القطريين بالجزيرة لا تتجاوز الـ5%.،وفق قوله.

وأضاف: هذا يعني يعني أنها وجدت لخدمة مشروع معين لا لخدمة قطر والمنطقة العربية و أن قناة الجزيرة عملت منذ إنشائها على تحطيم ثقة المواطن الخليجي في منظومة مجلس التعاون وقراراته ، مشيرا إلى أن 60% من برامج قناة الجزيرة وجهت ضد السعودية خلال شهر يوليو الماضي فقط”.