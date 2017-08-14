كشف حساب “كشكول” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الهدف من استقبال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، هو إفساد وساطته بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإيران.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”MBZفي استضافته للصدر يريد افساد وساطة MBS مع ايران . السبب أنه لا يريد أي ضغط على الحوثي من قبل ايران . MBZ لن يترك السعودية حتى تتفكك” .

MBZ في استضافته للصدر يريد افساد وساطة MBS مع ايران .

السبب أنه لا يريد أي ضغط على الحوثي من قبل ايران .

MBZ لن يترك السعودية حتى تتفكك . — كشكول (@coluche_ar) August 14, 2017

وكان مقتدى الصدر قد وصل إلى أبو ظبي امس الأحد على متن طائرة خاصة ارسلتها الإمارات وبدعوة رسمية منها، وذلك بعد اسبوعين من زيارته للسعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان.

يشار إلى أن العديد من التقارير الإعلامية أكدت بأن ولي العهد السعودي طلب من مقتدى الصدر التوسط بين المملكة وإيران لتخفيف حدة الاحتقان بين البلدين والسعي لإنهاء الخلافات بينهما.

وجاء ذلك في حين أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في طهران، امس الاحد أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب منه رسميا، أن يتوسط العراق بين إيران والسعودية، لكبح التوتر بين البلدين، كما سبق للملك سلمان أن قدم هذا الطلب في وقت سابق.

وأضاف “الأعرجي” أنه أبلغ الجانب السعودي برأي الجانب الإيراني بأن الخطوة الأولى التي يمكنها أن تؤدي لتخفيف التوتر بين طهران والرياض تتمثل في إبداء الرياض الاحترام إلى الحجاج الإيرانيين ومعاملتهم بأفضل نحو، وأن تسمح لهم بزيارة مقبرة البقيع.

وقال “الأعرجي” إن الجانب السعودي وعد بتطبيق ذلك وأكد أن البقيع مفتوحة الآن أمام الحجاج الإيرانيين، مشددا على أن العراق يؤمن بضرورة وجود علاقات صداقة بين إيران والسعودية، لأنها تسهم في تعزيز أمن المنطقة.