اعتقلت السلطات المغربية، بمدينة “المضيق” في الشمال أميراً سعودياً، بعد قيامه بمخالفة مرورية، دفعت رجال الأمن إلى الاطلاع على وثائقه، وإجراء بحث في النظام الآلي بإدخال أرقام جواز سفره الدبلوماسي، فتبين أن المعني بالأمر مبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات السعودية.

وأكد الموقع المغربي “زنقة20″، أنه تم توقيف الأمير السعودي على الفور ونقله إلى سجن مدينة سلا قرب العاصمة الرباط، إلى حين تسليمه إلى سلطات بلاده بمقتضى اتفاقية التعاون القضائي بين الرياض و الرباط.

وأضاف أن الأمير المذكور هو سعود آل سعود، حفيد العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز من إحدى بناته الأميرات.

وذكر على لسان مصادر لم يسمها، أنه يعاني من مضاعفات صحية داخل زنزانته بسبب إدمانه على مخدر الكوكايين، ويتابع عدد من الأطباء حالته إلى حين تسليمه لسلطات بلاده.