في خطوة اعتبرها محللون تشجع على الإرهاب، قضت محكمة ألمانية بإدانة لاجئ سوري بالاحتيال على تنظيم داعش لتمنح بذلك الحماية القانونية لتنظيم يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه إرهابي، وذلك وفقا لمتحدث باسم المحكمة.

وحكم قاض بمدينة ساربروكن في جنوب غرب ألمانيا على السوري وهو مصفف شعر من دمشق وعمره 39 عاما بالسجن عامين لأنه طلب من أعضاء بتنظيم داعش تحويل ما يصل إلى 180 ألف يورو (212400 دولار) إليه.

وقال القاضي إن الرجل ادعى كذبا أنه سيشن هجمات في ألمانيا لصالح تنظيم داعش باستخدام متفجرات. ولم يتم تحويل أي أموال له.

ورفضت المحكمة قول الادعاء إن الرجل مذنب بجريمة أكبر وهي التخطيط لشن هجمات لصالح التنظيم المتشدد.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الطرفين استأنفا ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.