كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كثف من رجال الحراسة على أبنائه خوفا من انتقام شقيقه حمدان بن زايد، وذلك بعد تدبيره عملية اغتيال نجله زايد في اليمن.

وقال “بدون ظل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان يأمر بزيادة عدد افراد حراسة ابنائه الشيخ خالد والشيخ ذياب والشيخ حمدان والشيخ زايد وذلك بعد تدبيرامر اغتيال الشيخ زايد بن حمدان بن زايد وخوفه من عملية انتقام من قبل والده الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان”.

سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان

يأمر بزيادة عدد افراد حراسة ابنائه

الشيخ خالد والشيخ ذياب والشيخ حمدان والشيخ زايد وذلك بعد تدبير — بدون ظل (@without__shadow) August 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أن “الشيخ حمدان بن زايد في حالة غضب عارم جدا بسبب تامر شقيقه الشيخ محمد على ابنه الشيخ زايد بن حمدان”.

الشيخ حمدان بن زايد في حالة غضب عارم جدا

بسبب تامر شقيقه الشيخ محمد على ابنه الشيخ

زايد بن حمدان — بدون ظل (@without__shadow) August 13, 2017

وأكد ضابط الأمن الإماراتي أن “الذي اسقط المروحيه لم تكن قوات الحوثي نهائيا وهذه المعلومه عاريه عن الصحه بل الذي قام بأستهداف المروحيه هي قوات احمد علي عبدالله صالح”.

والذي اسقط المروحيه لم تكن قوات الحوثي

نهائيا وهذه المعلومه عاريه عن الصحه بل

الذي قام بأستهداف المروحيه هي قوات احمد علي عبدالله صالح — بدون ظل (@without__shadow) August 13, 2017

وكشف “بدون ظل” أن ” اسباب اغتيال الشيخ زايد بن حمدان لها عدة اسباب اولها غيرة سمو الشيخ محمد بن زايد من سمو الشيخ حمدان بن زايد فهوا محبوب اكثر منه واغنى منه حيث يعتبر سمو الشيخ حمدان بن زايد اغنى ابناء المغفور له بأذن الله تعالى من بقية اشقائه وعلاقاته برجال الوطن مميزه”.

اما اسباب اغتيال الشيخ زايد بن حمدان لها عدة اسباب اولها غيرة سمو الشيخ محمد بن زايد من سمو الشيخ حمدان بن زايد فهوا محبوب اكثر منه — بدون ظل (@without__shadow) August 13, 2017

واختم تدويناته بالتأكيد على من أسباب محاولة الاغتيال هو “الغيرة” حيث ان “الشيخ زايد بن حمدان من احب الاحفاد الى قلب سمو الشيخه فاطمه بن مبارك حفظها الله ولا ترد له طلب من شدة حبها له ومن شدة اخلاقه العاليه”.

جهازنا الامني خلف عملية حادثة اطلاق النار في المطعم التركي ببوركينا فاسو بالتنسيق مع الموساد الاسرائيلي رساله لتركيا — بدون ظل (@without__shadow) August 14, 2017

وكان حساب “كشكول” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قد كشف أن سقوط الطائرة المروحية الإماراتية في “شبوة” اليمنية الجمعة هو حادث مدبر بهدف اغتيال زايد بن حمدان بن زايد، باعتباره أبرز المنافسين لـ”خالد بن محمد بن زايد” لتولي منصف ولي عهد أبو ظبي القادم.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” الطائرة الإماراتية التي سقطت في اليمن كان على متنها #زايد_بن_حمدان أبرز منافس لخالد بن محمد بن زايد . الدلائل تشير إلى أنها حادثة اغتيال مدبرة “.

يشار إلى أن القوات المسلحة الإماراتية، قد اكدت الجمعة، مقتل 4 من جنودها في اليمن حين ارتطمت طائرتهم الهليكوبتر بالأرض أثناء هبوطها اضطراريا بعد إصابتها بخلل فني.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة قولها إن الجنود لقوا حتفهم “أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن”، دون الإشارة لوجود زايد بن حمدان بن زايد على متنها.

يشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كان قد أصدر في شباط فبراير 2016 مرسوماً اتحادياً بتعيين اللواء خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، نجل ولي عهد أبو ظبي رئيساً لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير، اعتباراً من تاريخه، في حين اكد محللون ان محمد بن زايد ينوي تعيين نجله وليا للعهد في حال تسلم الحكم رسميا.