حكمت محكمة صلح حقوق عمان في الأردن بإلزام الفنان كاظم الساهر (المدعى عليه كاظم جبار إبراهيم السامرائي) بتأدية مبلغ (3000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار الأردني للمدعية (نقابة الفنانين الأردنيين).

وجاء الحكم عملا بأحكام القانون المدني وقانون نقابة الفنانين الأردنيين، مع تضمينه الرسوم والمصاريف، ومبلغ (110) دنانير أتعاب محاماة، والفائدة القانونية من تاريخ الإنذار العدلي وحتى السداد التام.

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن المدعى عليه الفنان العربي كاظم الساهر قد شارك ضمن فعاليات أحد المهرجانات في الأردن، ولم يلتزم هذا الفنان العربي بقانون نقابة الفنانين الأردنيين الذي يرتب عليه دفع ما نسبته (3%) من بدل أجره البالغ (100000) دولار أمريكي لنقابة الفنانين الأردنيين.

وعليه استحق في ذمته مبلغ (3000) دولار أمريكي لصالح المدعية (نقابة الفنانين الأردنيين) ولم يقم بتأديتها لها على الرغم من إنذار الفنان كاظم الساهر عدلياً من خلال كاتب عدل عمان وتبلغه إياه، ما اقتضى إقامة هذه الدعوى والحكم عليه.