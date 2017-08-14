أعلنت شركة سكك الحديد القطرية “الريل”، نقل مقر مركز تصنيع أنظمة إدارة التحكم الآلي لمرافق محطات مشروع مترو الدوحة، من مقرها السابق في دبي بالإمارات إلى العاصمة القطرية.

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي: “سرعة اتخاذ القرار والتحديات اللوجستية التي تم التغلب عليها بصورة عملية، بنقل مقر مركز تصنيع هذه الأنظمة، تؤكد إيماننا بمرونة المشروع وقدرته على التكيف مع الظروف المحيطة، وهي دليل على قدرة إدارة شركة الريل على التعامل مع التحديات غير المتوقعة والتغلب عليها،” حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وأضاف السليطي: “تبدد الآن أي شك في احتمال تأخر المشروع جراء العوامل الخارجية، وذلك بفضل العمل الجاد والتفاني اللذان يتحلى بهما فريق الشركة.. وبهذا الالتزام والتفاني، يمكن لدولة قطر أن تتطلع قدماً للوقت الذي تنعم فيه بخدمة مواصلات آمنة، وتتسم بالكفاءة ومن الطراز العالمي بإدارة فريق من الخبراء في مجالهم.”

ومن جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية، عبدالله عبد العزيز السبيعي، إن “إنجاز أعمال التصنيع والتجميع والاختبار في مدينة الدوحة يعني أن هذه الأعمال ستحظى بإشراف أفضل، وإن برنامج التسليم لن يتأثر جراء عمليات تأخير غير متوقعة، حيث سيكون ’مركز تصنيع نظم إدارة التحكم الآلي للمرافق‘ بمثابة مقر اختبار يجري فيه فحص دقيق لعمل وأداء نظم إدارة التحكم الآلي للمرافق الخاصة بكل محطة من محطات المترو، وعند الانتهاء من أعمال الاختبار، سيتم نقل لوحات ومكونات النظام من المركز إلى محطات المترو المختلفة.”

وأكدت الشركة القطرية أن مشروع المترو “يسير نحو الانتهاء في وقته المحدد وحسب الخطة، ومن المتوقع أن تصل أول أربعة قطارات من اليابان إلى الدوحة قبل نهاية العام الجاري.” كما قالت إنه من المتوقع أن تُجهّز ثلاث محطات تجريبية للمعاينة النهائية من قبل الدفاع المدني بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.