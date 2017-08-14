سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “”، الدكتور ، من استجداء المملكة العربية للصلح مع من خلال توسيطها للعراق بينها وبين طهران وفق ما أعلنه وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي في الوقت الذي قطعت علاقاتها مع بزعم علاقتها مع ، مؤكدا بأن تعمل بمنهج “الانبطاح والانفتاح”، على حد قوله.

 

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرا من السعودية:” ممنوع إقامة علاقات مع إيران… مسموح فقط التوسل إلى إيران وطلب رضاها”.

وتابع “القاسم” سخريته قائلا: “أعطني كلمة على وزن انبطاح…. وجدتها وجدتها: انفتاح”.

وكان  قاسم الأعرجي، وزير الداخلية العراقية، قد كشف أمس الأحد، إنه أبلغ السعودية أن تحسين العلاقات مع إيران يبدأ باحترامهم الحجاج الإيرانيين والسماح لهم أن يزوروا مقبرة البقيع.

 

وأكد الأعرجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في طهران، أن ولي العهد السعودي، ، طلب منه رسميا، أن يتوسط بين إيران والسعودية، لكبح التوتر بين البلدين، كما سبق للملك سلمان أن قدم هذا الطلب في وقت سابق، وهو الامر الذي سبق أن ذكره المغرد الشهير “مجتهد”.

 

وأضاف الأعرجي أنه أبلغ الجانب السعودي برأي الجانب الإيراني بأن الخطوة الأولى التي يمكنها أن تؤدي لتخفيف التوتر بين طهران والرياض تتمثل في إبداء الاحترام إلى الحجاج الإيرانيين ومعاملتهم بأفضل نحو، وأن تسمح لهم بزيارة مقبرة البقيع.

 

وقال الأعرجي إن الجانب السعودي وعد بتطبيق ذلك وأكد أن البقيع مفتوحة الآن أمام الحجاج الإيرانيين، مشددا على أن العراق يؤمن بضرورة وجود علاقات صداقة بين إيران والسعودية، لأنها تسهم في تعزيز أمن المنطقة.

 

 