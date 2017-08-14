كشف تقرير مصور نشر عبر برنامج “ما وراء الخبر”، المذاع على قناة “الجزيرة” الإخبارية، عن فضيحة جديدة للإمارات وشيطانها محمد ابن زايد ولي عهد أبو ظبي، تمثلت في اتباع سياسة “الإفقار” كوسيلة للسيطرة على اليمن.

وأوضح التقرير كيف أن أبو ظبي تتحكم بالبنك المركزي في عدن، عن طريق سيطرتها على مطار عدن الدولي الذي تنقل الأموال للبنك من خلاله، فإذا رضت الإمارات ونفذ مخططها سمحت بمرور الأموال، وإذا غضبت منعت”.

وتسيطر على مطار عدن الجماعات المسلحة المحسوبة على أبو ظبي، والتي عرقلت من قبل وصول محافظ عدن إلى عاصمة محافظته، وهي أيضا من منعت وصول الأوراق المالية المطبوعة بالخارج إلى مقر البنك في عدن.

ويحدث هذا الأمر منذ أبريل الماضي، وتقوم به خلية وصفها البنك بأنها تابعة للتحالف ما يعني عمليا التهديد بشل العصب المالي والإشرافي للبنك مالم يخضع. كما يعني دفع البلادج للفوضى بسبب عدم توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين.

شاهد التقرير..