تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا سخروا فيه من نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بعد تقمسه هذه الأيام دور الواعظ الحكيم عبر تغريداته، ليذكروه بماضيه “القذر” وتصريحاته المشينة عن الدعارة في دبي ودعمه العلني للصهاينة.

وحوى المقطع المتداول تصريحات قديمة لـ “خلفان” اعترف فيها علانية بوجود فنادق الدعارة في دبي، وسلط الضوء على مشاركة خلفان في اغتيال “المبحوح” بعد ملاحقته لقتلته والتستر عليهم وإغلاق الملف دون محاكمة أو استدعاء لهم.

كما جاء بالفيديو تصريحات لنائب رئيس شرطة دبي يحارب فيها الإسلام علانية ويدعو لإزاحته من المشهد.. حسب وصفه.

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