أكّد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د.، أنّ دماء ضحايا العدوية، “ستبقى لعنةً تطارد كل من قتل وفوّض وموّل”.

 

وقال في تغريدةٍ له على “”: “لن ننسى #مجزرة_رابعة التي راح ضحيتها الآلاف من خيرة شباب وشابات # ! ستبقى دماؤهم لعنةً تطارد كل من قتل وفوّض وموّل ! “وما كان ربك نسِيّا”.

 

وقبل 4 أعوام، في 14 أغسطس/آب 2013، فضَّت قوات الجيش والشرطة، بتعليمات من وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح ، اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”” بالقاهرة والجيزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 من المعتصمين، بحسب تقارير منظمات حقوقية، وذلك عقب عدة أسابيع من الانقلاب على مرسي، أول رئيس مدني منتخب والإطاحة به من منصبه.

 