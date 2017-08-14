مع ذكرى المجزرة، دعا الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية، أن يرحم الله شهداء العدوية التي نفذتها أجهزة الأمن المصرية بدعم إماراتي راح ضحيتها أكثر من 1000 مدني اعزل، مؤكدا بان هذا اليوم هو “ذكرى عار ”.

 

وقال “العذبة في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اليوم ذكرى عار #مصر،رحم الله شهداء #رابعة والنهضة الذين قتلهم الجنرال # بدعم من #إمارة_أبوظبي بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مُنتخب”.

يشار إلى أنه في 14 آب/أغسطس 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميداني والنهضة بالقاهرة الكبرى.

 

وأسفرت هذه المجزرة عن سقوط 632 قتيلا بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية غير رسمية إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

 

ولم تفتح السلطات المصرية أي تحقيق في ضحايا فض الاعتصامين، وفق بيانات حقوقية ومعارضة سابقة، دون إبداء أسباب، بينما فتحت عشرات القضايا ضد أنصار الاعتصام في والمحافظات بتهم بينها القتل وارتكاب العنف، وفق قانونيين مطلعين على القضايا.

 