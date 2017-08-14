طالب الفنان السعودي، ناصر القصبي، وزير الإعلام والثقافة السعودي، بعدم الاكتفاء باعتذار الداعية علي الربيعي للشعب الكويتي بعد أن تهجم على الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وغرد القصبي في تويتر: “هذا اعتذار لا يكفي يا معالي وزير الإعلام، اعتذار مبطن وملغم. يجب سن قانون يلجم هذا وأمثاله ويطهرنا من روائحهم النتنة”.

هذا أعتذار لا يكفي يامعالي وزير الاعلام أعتذار مبطن وملغم. يجب سن قانون يلجم هذا وأمثاله ويطهرنا من روائحهم النتنه https://t.co/waAAApMX9u — ناصر القصبي (@algassabinasser) ١٣ أغسطس، ٢٠١٧

وكان الربيعي غرد معتذراً: “أعتذر لإخواني شعب #الكويت عن سوء الفهم الذي وصلهم بسبب التغريدة السابقة. وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين الموحدين وأن يتغمدهم برحمته”.

وأحالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية الشيخ د.علي الربيعي إلى “لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر في المملكة”، بعدما حرم الدعاء بالرحمة للفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الذي فارق الحياة مساء الجمعة.

وكان الربيعي قد كتب معلقاً على وفاة الفنان عبدالرضا بالقول “لا يجوز للمسلم الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا لكونه رافضيًا إيرانيًا مات على الضلالة، وقد نهى الله المسلمين أن يدعوا بالرحمة والمغفرة للمشركين”.

وقالت تقارير محلية إن وزارة الثقافة والإعلام حجبت موقع الربيعي الرسمي على شبكة الإنترنت أيضًا، دون أن يتضح ما يمكن أن يواجه من عقوبات.بينما حذف هو التغريدة التي فجّرت غضباً واسعاً على “تويتر”.

وتوفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الجمعة بعد صراعه مع المرض في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الفنان الراحل 78 عاما قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في لندن وتدهورت حالته الصحية عقب العملية إذ تعرض لجلطة في القلب والقدم دخل على إثرها العناية المركزة.