تمكنت قوات الأمن البوركينية من تصفية 3 إرهابيين، الاثنين، خلال هجوم استهدف مطعما تركيا في العاصمة واغادوغو، وأدى لمقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة 8 آخرين.

وقال ريمي داندجينو، وزير الاتصالات البوركيني، في مؤتمر صحفي نقلته وكالات الانباء العالمية: “هاجم مسلحون مطعم عزيز إسطنبول في وقت متأخر من يوم الأحد، وانتشرت قوات الأمن في محاولة لصد الهجوم”.

وأضاف: “العملية متواصلة، ونعتقد أن هناك أشخاصاً ما زالوا محتجزين كرهائن داخل المطعم”.

وأشار شاهد عيان إلى أنه سمع صوت إطلاق نار مع انتشار قوات الأمن بالموقع، ورأى الزبائن وهم يفرون من مطعم “عزيز إسطنبول”. ولم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم، لكن الشرطة تشتبه في كونه عملاً إرهابياً.

وفي يناير عام 2016، قُتل 30 شخصاً عندما هاجم مسلحون مطعماً وفندقاً في واغادوغو، وأعلن وقتئذ تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن هذا الهجوم.